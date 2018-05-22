"Уэска" впервые в истории вышла в Примеру

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"Уэска" впервые в истории вышла в Примеру

"Уэска" благодаря победе над "Луго" в матче 40-го тура испанской Сегунды обеспечила себе путёвку в высший дивизион.

Стоит отметить, что "оскенцы" впервые в своей истории сыграют в Примере.

Также к выходу в элитную испанскую лигу близок "Райо Вальекано". 

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