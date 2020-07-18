"Уэска" вышла в Примеру

"Уэска" 17 июля обыграла "Нумансию" в матче 41-го тура дивизиона Испании (3:0).

Благодаря этой победе команда вышла в Ла Лигу во второй раз в истории.

Porque hace un año gritasteis "Volveremos".

Porque creísteis.

Porque no habéis dejado de hacerlo.



Hoy queremos devolveros el orgullo que nos hicisteis sentir entonces...



¡HOY VOLVEMOS!



Grande equipo. Grande afición.

Grande SD Huesca.



¡SOMOS DE PRIMERA! ❤️#HuescaNoReb1A pic.twitter.com/6RVRGxtjPv — SD Huesca (@SDHuesca) July 17, 2020

Напомним, чемпионом Испании в текущем сезоне стал мадридский "Реал".

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