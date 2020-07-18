"Уэска" вышла в Примеру
"Уэска" 17 июля обыграла "Нумансию" в матче 41-го тура дивизиона Испании (3:0).
Благодаря этой победе команда вышла в Ла Лигу во второй раз в истории.
Porque hace un año gritasteis "Volveremos".— SD Huesca (@SDHuesca) July 17, 2020
Porque creísteis.
Porque no habéis dejado de hacerlo.
Hoy queremos devolveros el orgullo que nos hicisteis sentir entonces...
¡HOY VOLVEMOS!
Grande equipo. Grande afición.
Grande SD Huesca.
¡SOMOS DE PRIMERA! ❤️#HuescaNoReb1A pic.twitter.com/6RVRGxtjPv
Напомним, чемпионом Испании в текущем сезоне стал мадридский "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14