"Уэска" вышла в Примеру

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"Уэска" вышла в Примеру

"Уэска" 17 июля обыграла "Нумансию" в матче 41-го тура дивизиона Испании (3:0).

Благодаря этой победе команда вышла в Ла Лигу во второй раз в истории.

Напомним, чемпионом Испании в текущем сезоне стал мадридский "Реал". 

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Главные новости дня: 17 июля

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