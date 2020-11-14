Уэйн Руни возглавил "Дерби Каунти"

Теги дерби каунтиуэйн рунифиллип коку

Уэйн Руни возглавил "Дерби Каунти"

Руководство "Дерби Каунти" уволило с поста главного тренера Филиппа Коку. Обязанности главного тренера будет исполнять нападающий команды Уэйн Руни, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, Руни будет руководить тренировками команды и выбирать состав на ближайшие матчи. В настоящее время клуб находится в процессы смены владельца и в этот период новый тренер назначен не будет.

35-летний Руни выступает за "Дерби Каунти" с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб девять матчей во всех турнирах и забил один гол.

После 11 туров "Дерби Каунти" занимает последнее, 24-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав шесть очков.

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