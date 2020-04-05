Уэйн Руни выступил с критикой руководства АПЛ

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Уэйн Руни выступил с критикой руководства АПЛ

Игрок и тренер "Дерби Каунти" Уэйн Руни раскритиковал руководство АПЛ из-за того, что футболистам чемпионата сократят зарплату на 30% из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

3 апреля представители клубов АПЛ провели видеоконференцию, на которой было решено урезать зарплату игрокам.

"Почему из футболистов сделали козлов отпущения? Это решение - позор. 

Все началось с того, что министр здравоохранения Мэтт Хэнкок в своем ежедневном обращении сказал, что футболистам АПЛ надо сократить зарплату.

Он должен был говорить гражданам о последних новостях, о кризисе. Но ему пришла в голову мысль сказать о зарплатах футболистов. Может это отчаяние?" - цитирует Руни The Sun.

Напомним, чемпионат Англии приостановлен на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.

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