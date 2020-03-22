"Уфа" анонсировала матч с "Тамбовом" в РПЛ, несмотря на эпидемию коронавируса

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"Уфа" анонсировала матч с "Тамбовом" в РПЛ, несмотря на эпидемию коронавируса

"Уфа" планирует провести матч 23-го тура РПЛ с "Тамбовом", несмотря на приостановление чемпионата из-за пандемии коронавируса.

Уфимский клуб в твиттере рассказал, что покажет игру в ютубе. Начало встречи - в 14:00 (мск).

"Несмотря на то, что российская Премьер-лига приостановлена, мы специально для вас сегодня проведем трансляцию матча 23-го тура "Уфа" - "Тамбов" на ютубе. Встречаемся в 16:00 (14:00 мск), ссылочку дадим ближе к делу, забегайте на Премьеру, вас ждет неожиданный эксперт и красивые голы", - сообщает клуб.

"Уфа" в ттурнирной таблице РПЛ с 27 очками идет на 9-й позиции. 

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