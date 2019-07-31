"Уфа" арендовала хавбека "Краснодара"

"Уфа" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Краснодара" Артёма Голубева.

Башкирский клуб арендовал 20-летнего футболиста до лета 2021 года. Другие детали сделки неизвестны.

В новой команде хавбек "быков" будет выступать под 22-м номером.

Голубев является воспитанником "Краснодара", за основную команду провёл 5 матчей, результативными действиями не отличался.

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