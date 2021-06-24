"Уфа" арендовала хавбека "Ростова"

Фото сайт "Ростова"

"Ростов" на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Александра Саплинова.

23-летний футболист продолжит карьеру в "Уфе", которая арендовала его до конца сезона 2021/22.

Саплинов выступает за "Ростов" с июня 2019 года, сыграл 26 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Сдавался в аренду "Ротору".

Контракт хавбека с донским клубом рассчитан до 2023 года. Его рыночная стоимость - 500 тысяч евро.

Не пропустите: "Уфа" сделала новое предложение "Спартаку" по Урунову. | http://soccernews.ru