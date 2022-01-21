"Уфа" арендовала колумбийского форварда
Фото сайт "Уфы"
"Уфа" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего Дилана Ортиса из сербского "Пролетер Нови Сад".
Башкирский клуб взял в аренду 21-летнего футболиста с опцией последующего выкупа.
В составе предыдущей команды колумбийский форвард сыграл 31 матч и забил 2 гола.
Рыночная стоимость Ортиса оценивается в 300 тысяч евро.
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