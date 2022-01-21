"Уфа" арендовала колумбийского форварда

Фото сайт "Уфы"

"Уфа" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего Дилана Ортиса из сербского "Пролетер Нови Сад".

Башкирский клуб взял в аренду 21-летнего футболиста с опцией последующего выкупа.

В составе предыдущей команды колумбийский форвард сыграл 31 матч и забил 2 гола.

Рыночная стоимость Ортиса оценивается в 300 тысяч евро.

Не пропустите: "Уфа" объявила о переходе белорусского вратаря. | http://soccernews.ru