"Уфа" арендовала полузащитника киевского "Динамо"
"Уфа" на своём официальном сайте объявила о переходе хавбека киевского "Динамо" Ахмеда Алибекова.
Башкирский клуб взял 22-летнего футболиста в аренду. Другие подробности сделки не сообщаются.
Алибеков - воспитанник запорожского "Металлурга", за "Динамо" выступает с 2016 года, сыграл 8 матчей и сделал 1 ассист. Сдавался в аренду "Словану".
Рыночная стоимость украинского полузащитника оценивается в 300 тысяч евро.
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