"Уфа" арендовала защитника московского "Динамо"

"Уфа" на своём официальном сайте объявила о переходе правого защитника московского "Динамо" Григория Морозова.

26-летний футболист присоединился к башкирскому клубу на правах аренды до завершения нынешнего сезона.

Рыночная стоимость фулбека оценивается в 1,2 миллиона евро.

Морозов выступает за "Динамо" с 2013 года, сыграл 119 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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