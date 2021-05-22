"Уфа" бесплатно подписала защитника "Волгаря"
Фото твиттер "Уфы"
Центральный защитник астраханского "Волгаря" Юрий Журавлёв стал игроком "Уфы".
24-летний футболист присоединился к башкирскому клубу на правах свободного агента, заключив долгосрочный контракт, условия которого пока неизвестны.
Рыночная стоимость игрока оценивается в 400 тысяч евро.
Журавлёв выступал за "Волгарь" с лета 2018 года. В минувшем сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 42 матчах.
Не пропустите: "Уфа" планирует подписать сразу несколько игроков. | http://soccernews.ru
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