"Уфа" бесплатно подписала защитника "Волгаря"

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"Уфа" бесплатно подписала защитника "Волгаря"

Фото твиттер "Уфы"

Центральный защитник астраханского "Волгаря" Юрий Журавлёв стал игроком "Уфы".

24-летний футболист присоединился к башкирскому клубу на правах свободного агента, заключив долгосрочный контракт, условия которого пока неизвестны.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 400 тысяч евро.

Журавлёв выступал за "Волгарь" с лета 2018 года. В минувшем сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 42 матчах.

Не пропустите: "Уфа" планирует подписать сразу несколько игроков. | http://soccernews.ru
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