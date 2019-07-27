"Уфа" благодаря автоголу взяла верх над "Крыльями Советов"

В рамках третьего тура РПЛ "Уфа" на своём поле выиграла у "Крыльев Советов" со счётом 2:1.

В первой четверти матча команды обменялись голами - отличились Даниил Фомин и Срджан Мияилович. А исход встречи решил автогол защитника самарцев Владимира Полуяхтова.

"Уфа" – "Крылья Советов" - 2:1

Голы: Фомин, 21 - 1:0, Мияйлович, 25 - 1:1, Полуяхтов, 33 (автогол) - 2:1.

"Уфа": Беленов, Пуцко, Табидзе, Аликин, Сухов, Фомин, Алиев, Карп, Тилль (Емельянов, 82), Козлов (Бизяк, 74), Игбоун (Гиоргобиани, 90).

"Крылья Советов": Рыжиков, Карпов, Полуяхтов, Анюков (Канунников, 70), Комбаров, Мияйлович, Гынсарь (Радоньич, 74), Кабутов, Гацкан, Зиньковский, Соболев (Голенков, 84).

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