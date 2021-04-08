"Уфа" близка к назначению нового тренера

Фото сайт "Велеса"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов анонсировал назначение нового главного тренера.

По его словам, имя преемника уволенного Рашида Рахимова башкирский клуб объявит сегодня, 8 апреля.

"Я уже знаю фамилию нового тренера, но сейчас её озвучивать не хочу. Когда болельщики узнают? Завтра, всё завтра", - сказал Газизов в среду.

С высокой долей вероятности "Уфу" возглавит Алексей Стукалов, который накануне покинул должность наставника "Велеса".

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