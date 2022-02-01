"Уфа" близка к трансферу игрока сборной России по мини-футболу

Фото: инстаграм Янара Асадова/Автор неизвестен

Футболист мини-футбольной сборной России Янар Асадов близок к переходу в "Уфу", сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, Асадов в настоящее время проходит просмотр на сборе уфимского клуба и уже сыграл в одном матче.

26-летний Асадов выступает за мини-футбольный клуб КПРФ. Ранее играл за "Газпром-Югра", "Спартак" и "Дину". Сыграл 33 матча за сборную России и забил 19 голов.

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