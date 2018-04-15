"Уфа" - ЦСКА - 1:1 (обзор)

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"Уфа" - ЦСКА - 1:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 26-го тура РФПЛ, в котором "Уфа" дома сыграла вничью с московским ЦСКА.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 25 55
2 Спартак Москва 26 50
3 Краснодар 26 47
4 Зенит Санкт-Петербург 25 45
5 ЦСКА Москва 25 45
6 Уфа 26 35
7 Арсенал Тула 26 35
8 Рубин 26 34
9 Урал 26 33
10 Динамо Москва 25 30
11 Ахмат 25 30
12 Ростов 26 30
13 Амкар 25 28
14 Анжи 26 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 26 13
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