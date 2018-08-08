"Уфа" добилась переноса ответного отборочного матча Лиги Европы с "Прогресом"

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"Уфа" добилась переноса ответного отборочного матча Лиги Европы с "Прогресом"

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между "Прогресом" и "Уфой" перенесён на 16 августа.

Изначально УЕФА назначила эту игру на 14 августа, однако днём ранее башкирская команда должна провести поединок РПЛ против "Краснодара".

Напомним, что первый матч между "Уфой" и "Прогресом" состоится 9 августа в 17:00 мск.

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