"Уфа" - "Домжале" - 0:0 (обзор)

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"Уфа" - "Домжале" - 0:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором "Уфа" дома не смогла обыграть словенский "Домжале".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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