"Уфа" готова отпустить Семака в "Зенит"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил о готовности клуба отпустить в "Зенит" главного тренера команды Сергея Семака.

"Новый контракт с Семаком - решённое дело. Но мы будем только горды за Сергея Богдановича, если его пригласят в "Зенит". Для нас это будет доказательством того, что мы работаем качественно. Что через нас проходят качественные специалисты и, что ещё важнее, хорошие люди. Мы будем рады тому, что стали частью его интересной карьеры" - сказал Газизов.

Отметим, что Семака считают фаворитом на пост главного тренера "Зенита" в случае отставки Роберто Манчини.

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