"Уфа" готова попрощаться с Семаком

Теги сергей семакуфа

"Уфа" готова попрощаться с СемакомГендиректор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что с пониманием отнесется к решению главного тренера команды Сергея Семака перейти в более именитый клуб.

"Абсолютно спокойно отношусь к таким слухам, так как знаю – если по Сергею Богдановичу реально поступит предложение от топ-клуба и он сам захочет сменить место работы, мы его сразу отпустим. Мы уже об этом договорились. Идеология "Уфы" заключается в том, что мы трезво смотрим на вещи и адекватно относимся к таким ситуациям. Это нормальный, профессиональный подход к делу", - сказал он.

Под руководством Семака "Уфа" идет на шестой строчке турнирной таблицы РФПЛ.

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