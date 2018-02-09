"Уфа" хочет продлить Семака

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб предложил главному тренеру Сергею Семаку новый контракт.

"Мы предложили новый контракт Семаку. Обсуждаем в рабочем процессе. На какой срок рассчитано новое соглашение? Пока не хотелось бы озвучивать детали", - приводят слова Газизова российские СМИ.

В этом сезоне "Уфа" под руководством Семака после 20 туров занимает шестое место в Премьер-лиге.

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