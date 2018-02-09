"Уфа" хочет продлить Семака

Теги уфасергей семак

"Уфа" хочет продлить Семака

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб предложил главному тренеру Сергею Семаку новый контракт. 

"Мы предложили новый контракт Семаку. Обсуждаем в рабочем процессе. На какой срок рассчитано новое соглашение? Пока не хотелось бы озвучивать детали", - приводят слова Газизова российские СМИ.

В этом сезоне "Уфа" под руководством Семака после 20 туров занимает шестое место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Краснодар" поздравил Смолова с днём рождения. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов