"Уфа" хочет вернуть Шамиля Газизова
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков сообщил, что клуб намерен вернуть Шамиля Газизова, который некоторое время назад был уволен из московского "Спартака".
"Мы действительно предложили Шамилю Газизову вернуться в клуб. Он сказал, что до Нового года принимать решение не будет, все после", — приводит слова Шайбекова "Чемпионат".
Газизов работал генеральным директором "Уфы" на протяжении 10 лет. Затем функционер перешел на аналогичную должность в "Спартаке", но был уволен всего через пять месяцев после назначения.
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