"Уфа" хочет вернуть Урунова
Генеральный директор "Уфы" Ринат Шайбеков рассказал, что уфимский клуб заинтересован в узбекистанском полузащитнике московского "Спартака" Остоне Урунове.
"Переговоры по Урунову мы не ведем. Он очень сильный игрок, несколько зарубежных команд им интересовались. Мы бы его с удовольствием вернули, но это, скорее всего, у нас не получится. Думаю, "Спартак" не отдаст его за ту сумму, за которую он нам интересен. Нам было бы интересно взять его в аренду с правом выкупа по нормальной цене. Мы не против. Мы узнавали и через агента, и через игрока. "Там не так все просто", - приводит слова Шайбекова Metaratings.
Урунов перешел в "Спартак" из "Уфы" летом 2020 года за 1 миллион евро. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел за московский клуб девять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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