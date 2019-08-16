"Уфа" и чешский полузащитник Ондржей Ванек расторгли трудовой контракт

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"Уфа" и чешский полузащитник Ондржей Ванек расторгли трудовой контракт

"Уфа" расторгла контракт с полузащитником Ондржей Ванек. Соглашение было прервано по обоюдному соглашению. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист перешел в российский клуб в 2016 году из "Виктории Плзень". За 3 года 29-летний футболист провел в "Уфе" 53 матча и забил 8 голов.

"Футбольный клуб "Уфа" благодарит Ондржея за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!" - сообщается в клубе.

Отметим, в 2013 году полузащитник дебютировал за свою национальную команду в товарищеском матче со сборной Венгрии. 

После пяти туров "Уфа" занимает 13 место в турнирной таблице, набрав 4 гола.

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