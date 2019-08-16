"Уфа" и чешский полузащитник Ондржей Ванек расторгли трудовой контракт
"Уфа" расторгла контракт с полузащитником Ондржей Ванек. Соглашение было прервано по обоюдному соглашению. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Футболист перешел в российский клуб в 2016 году из "Виктории Плзень". За 3 года 29-летний футболист провел в "Уфе" 53 матча и забил 8 голов.
"Футбольный клуб "Уфа" благодарит Ондржея за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!" - сообщается в клубе.
Отметим, в 2013 году полузащитник дебютировал за свою национальную команду в товарищеском матче со сборной Венгрии.
После пяти туров "Уфа" занимает 13 место в турнирной таблице, набрав 4 гола.
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|Команда
|М
|О
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|5
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|2
|Ростов
|5
|11
|3
|ЦСКА Москва
|5
|10
|4
|Краснодар
|5
|10
|5
|Арсенал Тула
|5
|10
|6
|Локомотив Москва
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|5
|7
|10
|Ахмат
|5
|6
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
|4
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|3
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|5
|2
|16
|Оренбург
|5
|1