"Уфа" и "Нижний Новгород" обошлись без голов в 21-м туре РПЛ

Фото сайт "Уфы"

В рамках 21-го тура российской Премьер-лиги "Уфа" дома расписала нулевую ничью с "Нижним Новгородом".

В концовке матча хозяева поля остались вдесятером после удаления Дмитрия Кабутова, однако на ход игры это не повлияло.

"Уфа" – "Нижний Новгород" - 0:0

"Уфа": Беленов, Никитин, Журавлев, Плиев, Йокич, Мрзляк (Ортис, 61), Тиагу Родригеш, Фищенко, Касинтура (Кабутов, 46), Кротов (Урунов, 70), Агаларов.

"Нижний Новгород": Нигматуллин, Гоцук, Масоэро, Каккоев, Юлдошев, Калинский, Ларсен (Горбунов, 46; Шарипов, 85), Кравцов, Стоцкий, Берковский (Милсон, 80), Эннин (Сулейманов, 64).

Удаление: Кабутов (90+7).

Не пропустите: Бакаев предостерег "Спартак" от недооценки "Краснодара". | http://soccernews.ru