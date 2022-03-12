"Уфа" и "Нижний Новгород" обошлись без голов в 21-м туре РПЛ
Фото сайт "Уфы"
В рамках 21-го тура российской Премьер-лиги "Уфа" дома расписала нулевую ничью с "Нижним Новгородом".
В концовке матча хозяева поля остались вдесятером после удаления Дмитрия Кабутова, однако на ход игры это не повлияло.
"Уфа" – "Нижний Новгород" - 0:0
"Уфа": Беленов, Никитин, Журавлев, Плиев, Йокич, Мрзляк (Ортис, 61), Тиагу Родригеш, Фищенко, Касинтура (Кабутов, 46), Кротов (Урунов, 70), Агаларов.
"Нижний Новгород": Нигматуллин, Гоцук, Масоэро, Каккоев, Юлдошев, Калинский, Ларсен (Горбунов, 46; Шарипов, 85), Кравцов, Стоцкий, Берковский (Милсон, 80), Эннин (Сулейманов, 64).
Удаление: Кабутов (90+7).
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