"Уфа" и "Прогресс" огласили стартовые составы на очный матч квалификации Лиги Европы

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"Уфа" и "Прогресс" огласили стартовые составы на очный матч квалификации Лиги Европы

"Уфа" и "Прогресс" огласили стартовые составы на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"Уфа": Беленов, Йокич, Тумасян, Табидзе, Живоглядов, Неделчару, Карп, Ваньек, Салатич, Обляков, Игбун.

"Прогресс": Флосс, Де Алмейда, Тилль, Франсуаз, Мутш, Гоброн, Мартенс, Халл, Карайер, Маркес, Карапетян.

Напомним, что матч "Уфа" - "Прогресс" начнётся в 17:00 мск. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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