"Уфа" и "Ротор" расписали безголевую ничью

В рамках 10-го тура РПЛ "Уфа" и "Ротор" сильнейшего не выявили.

Команды так и не сумели поразить ворота друг друга, расписав в итоге нулевую ничью.

"Уфа" – "Ротор" - 0:0

"Уфа": Беленов, Данченко, Плиев, Табидзе, Йокич, Алиев (Агаларов, 89), Сысуев (Фольмер, 72), Карп, Камилов, Жамалетдинов, Кротов (Бизяк, 78).

"Ротор": Чондрич, Матрикарди, Кверквелия, Гогуа, Степанов, Песегов, Алейник, Жигулев (Колесниченко, 65), Макаров, Фламарион (Николаев, 90), Муллин (Микелтадзе, 74).

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