"Уфа" и "Рубин" не выявили победителя в матче РПЛ

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"Уфа" и "Рубин" не выявили победителя в матче РПЛ

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги "Уфа" и казанский "Рубин" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Уфа" поднялась на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Башкирский клуб отстает от еврокубковой зоны на восемь очков. "Рубин" остался на 12-й позиции, оторвавшись от зоны вылета на четыре очка.

"Уфа" – "Рубин" - 0:0

"Уфа": Беленов, Никитин, Сухов (Круговой, 85), Неделчару, Табидзе, Фомин, Голубев (Терентьев, 73), Карп, Урунов (Гиоргобиани, 85), Алиев, Кротов (Бизяк, 66).

"Рубин": Дюпин, Самошников, Уремович, Пабло, Зуев (Поярков, 78), Коновалов (Могилевец, 88), Абильгор, Макаров (Бакаев, 71), Давиташвили (Марков, 88), Кварацхелия, Игнатьев (Евтич, 72).

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