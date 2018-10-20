"Уфа" и "Рубин" победителя не выявили

Теги уфарубин

"Уфа" и "Рубин" победителя не выявили

В рамках 11-го тура РПЛ "Уфа" сыграла в безголевую ничью с "Рубином".

"Уфа" - "Рубин" 0:0

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Неделчару, Карп, Салатич, Сысуев (Кротов, 73), Пуцко, Тилль, Табидзе, Игбоун.

"Рубин": Коновалов, Кудряшов, Уремович, Гранат, Устинов, Могилевец (Камболов, 82), Байрамян (Сорокин, 90), Подберезкин, Навас, Азмун, Полоз (Бухаров, 90).

Предупреждения: Байрамян (38), Тилль (68), Устинов (71), Салатич (76).  

Читайте также: "Урал" на своём поле сыграл вничью с "Крыльями Советов". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Бельерина

"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Бельерина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов