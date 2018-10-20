"Уфа" и "Рубин" победителя не выявили

В рамках 11-го тура РПЛ "Уфа" сыграла в безголевую ничью с "Рубином".

"Уфа" - "Рубин" 0:0

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Неделчару, Карп, Салатич, Сысуев (Кротов, 73), Пуцко, Тилль, Табидзе, Игбоун.

"Рубин": Коновалов, Кудряшов, Уремович, Гранат, Устинов, Могилевец (Камболов, 82), Байрамян (Сорокин, 90), Подберезкин, Навас, Азмун, Полоз (Бухаров, 90).

Предупреждения: Байрамян (38), Тилль (68), Устинов (71), Салатич (76).

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