"Уфа" и "Сочи" обменялись голами в матче 17-го тура РПЛ

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"Уфа" и "Сочи" обменялись голами в матче 17-го тура РПЛ

"Уфа" и "Сочи" обменялись голами в матче 17-го тура чемпионата России.

В составе гостей голом отметился Дмитрий Полоз, у хозяев мяч в ворота соперника отправил Вомберг.

"Уфа" - "Сочи" - 1:1 (0:1)

Голы: Полоз, 25 - 0:1, Вомбергар, 85 - 1:1.

"Уфа": Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Йокич, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Козлов, 65), Бизяк (Гиоргобиани, 82), Кротов (Вомбергар, 83).

"Сочи": Фролов, Мостовой, Новосельцев, Миладинович, Мевля (Калугин, 49. Юрганов, 77), Шакуро, Карапетян, Померко, Цаллагов, Бурмистров, Полоз (А.Заболотный, 56).

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