"Уфа" интересуется лучшим бомбардиром Лиги Европы

"Уфа" претендует на форварда литовского "Тракая" Максима Максимова, сообщают российские СМИ.

Ориентировочная стоимость 21-летнего футболиста составляет 200 тысяч евро. Россиянин блестяще себя проявил в квалификации Лиги Европы, забив 7 голов в 5 матчах. Сейчас он является лучшим бомбардиром турнира.

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