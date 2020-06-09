"Уфа" интересуется защитником сборной Болгарии

Защитник софийского ЦСКА и сборной Болгарии Божидар Чорбаджийски может стать игроком "Уфы" , передает Maritsa.

По данным источника, клубы уже согласовали условия личного контракта, однако до заключения сделки еще далеко.

За сборную Болгарии 24-летний футболист провел 8 матчей. Трансферная стоимость игрока - 475 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что защитник Йонуц Неделчару этим летом покинет "Уфу".

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