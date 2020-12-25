"Уфа" избавилась от Алиева

"Уфа" на своём официальном сайте объявила о расторжении контракта с полузащитником Азером Алиевым.

В пресс-релизе клуба указано, что стороны прекратили сотрудничество по взаимному согласию.

Соглашение 26-летнего футболиста было рассчитано до конца нынешнего сезона.

Алиев выступал за "Уфу" с августа 2018 года, сыграл 52 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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