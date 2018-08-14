"Уфа" избавилась от нигерийского нападающего

"Уфа" на своём официальном сайте объявила об уходе нападающего Кехинде Фатаи.

Клуб расторг контракт с 28-летним нигерийцем по обоюдному согласию.

"Футбольный клуб "Уфа" благодарит Кехинде за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры" - говорится в публикации уфимцев.

Фатаи выступал за "Уфу" с 2016 года, сыграл 46 матчей и забил 6 голов.

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