"Уфа" избавилась от Сысуева

Фото сайт "Уфы"

"Уфа" на своём официальном сайте объявила о расторжении контракта с полузащитником Дмитрием Сысуевым.

33-летний футболист и башкирский клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

"Уфа" поблагодарила хавбека за "яркие матчи, красивые голы и победы", а также пожелала успехов в карьере.

Сысуев выступал за "горожан" с января 2016 года, сыграл 111 матчей, забил 11 голов и сделал 12 ассистов.

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