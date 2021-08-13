"Уфа" избавилась от Сысуева
Фото сайт "Уфы"
"Уфа" на своём официальном сайте объявила о расторжении контракта с полузащитником Дмитрием Сысуевым.
33-летний футболист и башкирский клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
"Уфа" поблагодарила хавбека за "яркие матчи, красивые голы и победы", а также пожелала успехов в карьере.
Сысуев выступал за "горожан" с января 2016 года, сыграл 111 матчей, забил 11 голов и сделал 12 ассистов.
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