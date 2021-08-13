"Уфа" избавилась от Сысуева

Теги уфадмитрий сысуев

"Уфа" избавилась от Сысуева

Фото сайт "Уфы"

"Уфа" на своём официальном сайте объявила о расторжении контракта с полузащитником Дмитрием Сысуевым.

33-летний футболист и башкирский клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

"Уфа" поблагодарила хавбека за "яркие матчи, красивые голы и победы", а также пожелала успехов в карьере.

Сысуев выступал за "горожан" с января 2016 года, сыграл 111 матчей, забил 11 голов и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: Урунов может в пятницу сменить команду: подробности. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" интересуется Давидом Луисом

"Реал" интересуется Давидом Луисом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов