"Уфа" купила игрока сборной Узбекистана

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"Уфа" купила игрока сборной Узбекистана

"Уфа" на своём официальном сайте объявила о трансфере полузащитника ташкентского "Локомотива" Остона Урунова.

Сумма сделки пока неизвестна. Условия контракта 19-летнего футболиста с башкирским клубом также не раскрываются.

Рыночная стоимость игрока сборной Узбекистана оценивается в 1 миллион евро.

Урунов выступал за "Локомотив" с июля 2019 года, сыграл 13 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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