"Уфа" либо задержит зарплату футболистам, либо не приедет на матч с "Сочи"

Финансовые проблемы "Уфы" могут стать причиной отмены или переноса матча 7-го тура РПЛ против "Сочи".

По информации "Бизнес Online", башкирская команда не позволит себе выезд, если вовремя рассчитается с игроками за август.

Таким образом, руководству клуба предстоит сделать выбор между первой в истории задержкой зарплаты или трудностями с проведением гостевого поединка чемпионата.

Напомним, что "Сочи" должен принять "Уфу" 12 сентября.

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