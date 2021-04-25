"Уфа" лишилась шансов остаться на следующий сезон в РПЛ напрямую

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"Уфа" лишилась шансов остаться на следующий сезон в РПЛ напрямуюФото: Твиттер @UfaFc 
Сегодня, 25 апреля "Уфа" дома уступила "Сочи" (2:3) в рамках 27-го тура чемпионата России.

После этой встречи у башкирского клуба осталось 20 набранных очков и 14-е место в турнирной таблице с 20 очками. Отставание от спасительной 12-й строчки, которую занимает "Урал",  составляет 11 баллов. Таким образом, команда Алексея Стукалова потеряла шансы на сохранение прописки в РПЛ напрямую.

Напомним, по регламенту турнира клубы, которые заняли 15-е и 16-е место, вылетают в ФНЛ напрямую. Команды на 13-м и 14-м местах будут играть стыковые матчи с командами, которые заняли в ФНЛ 4-е и 3-е места соответственно.

Читать также: "Сочи" на 91-й минуте вырвал победу над "Уфой" | http://soccernews.ru
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