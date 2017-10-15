"Уфа" - "Локомотив" - 1:0 (обзор)

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"Уфа" - "Локомотив" - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 13-го тура Премьер-Лиги, в котором "Уфа" дома обыграла московский "Локомотив".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 13 28
2 Локомотив Москва 13 26
3 ЦСКА Москва 13 24
4 Краснодар 13 21
5 Спартак Москва 13 20
6 Урал 13 19
7 Уфа 13 17
8 Арсенал Тула 13 17
9 Ахмат 13 17
10 Рубин 13 17
11 Ростов 13 16
12 Амкар 12 14
13 Динамо Москва 13 13
14 Тосно 12 12
15 СКА Хабаровск 13 11
16 Анжи 13 9
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