"Уфа" минимально обыграла "Арсенал"

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"Уфа" минимально обыграла "Арсенал"В матче 11-го тура РФПЛ "Уфа" на своем поле одержала минимальную победу над тульским "Арсеналом".

"Уфа" - "Арсенал" - 1:0

Гол: Игбун, 77 - 1:0.

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Табидзе (Засеев, 86), Тумасян (Сухов, 79), Аликин, Йокич, Ванек, Пауревич, Стоцкий, Фатаи (Сысуев, 72), Игбун.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Альварес, Боурчану, Чаушич, Александров (Расич, 81), Ткачев, Шевченко, Джорджевич.

Напомним, ранее "Урал" обыграл "Тосно". | soccernews.ru

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