"Уфа" минимально обыграла "Прогресс" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы
Проливной дождь, который идет в Уфе уже который день подряд, не помешал состоятся матчу третьего квалификационного раунда Лиги Европы между одноименным российским клубом и люксембургским "Прогрессом". Сергей Томаров – наставник "Уфы" – решил не отходить от своей стандартной схемы в пользу чего-то атакующего и снова выставил на матч три защитника. Кроме того, с первых минут на поле вышел Онджей Ванек, который пропустил начало сезона из-за травмы.
Матч начался с тотального доминирования российского клуба. Именно "Уфа" сразу перехватила инициативу и начала динамично и методично подходить к чужим воротам. Уже на 9 минуте подопечные Томарова создали первый опасный момент. Йокич ворвался в штрафную по левому краю и прострелил во вратарскую, где первым на мяче оказался Неделчару. Но центральный защитник не смог как следует пробить и промахнулся по полупустым воротам.
На 17 минуте "Уфа" создала целую серию моментов. Сначала Ванек прорвался по правому флангу и сделал точную передачу в штрафную на Каталина Карпа. Центральный полузащитник стрелял в упор, но вратарь парировал удар. Отскок подобрали уфинцы и первым касанием снова послали мяч в сторону ворот – на этот раз выстрел заблокировали защитники. А чуть позже хороший момент имел Салатич, но, подобрав отскок в чужой штрафной, полузащитник пробил чуть правее дальней штанги.
"Прогресс" атаковал не часто, но своим супермоментом на прыть "Уфы" ответить смог. Карапетян ввязался в борьбу с защитниками и сделал передачу пяткой на Де Алмейду. Тот прокинул мяч между ног Салатичу, убежал один на один с голкипером, но пробил рядом со штангой!
Свое преимуществу в первом тайме "Уфа" все-таки превратила в гол. Обляков разобрался с двумя защитниками на фланге и вырезал точную передачу на Каталина Карпа. Тот принял мяч и сделал мягкую закидушку на пустые ворота, где уже находился Слай. Форвард не растерялся и с метра головой направил игровой снаряд в сетку – 1:0.
Второй тайм начался с попыток "Прогресса" сравнять счет. Так уже на 47 минуте опасный момент имел Карапетян, который воспользовался подачей с правого фланга, отклеился от защитника и с разворота пробил по воротам, но Беленов все контролировал и забрал мяч.
Любые попытки сравнять счет оказались тщетными на 63 минуте, когда Слай получил мяч на левом фланге, пробежал почти полполя, оставил в дураках защитника и катнул игровой снаряд на Облякова, который без труда переправил его в ворота – 2:1. Сразу после этого Де Алмейда вываливался на свидание с вратарем и мог сократить счет, но Беленов снова был хорош.
После забитого гола футболисты из Люксембурга заметно прибавили и начали создавать опасные моменты возле уфинских ворот. Один из таких позволил "Прогрессу" сократить счет. На 80 минуте Тилль подал с правого фланга, мяч полетел по сложной для голкипера траектории и в суматохе залетел в ворота. Очевидно, что Беленова дезориентировал один из нападающих, который тянулся за мячом головой. Но не дотянулся! А этого и не потребовалось – 2:1.
Дальнейшие попытки как-то изменить счет успехом не увенчались. Таким образом, "Уфа" добывает свою первую историческую победу в еврокубках, но ситуация перед ответным матчем не самая лучшая. Дома был пропущен гол, который дает футболистам из Люксембурга шансы на финальный успех. Уже через неделю узнаем, какая из команд выйдет в плей-офф. А пока ждем!
"Уфа" – "Прогресс" – 2:1
Голы: Слай, 39 – 1:0; Обляков, 63 – 2:0; Тилль, 80 – 2:1
"Уфа": Беленов – Живоглядов, Неделчару, Табидзе, Тумасян, Йокич – Ванек (Засеев, 56), Салатич, Карп – Обляков (Фатаи, 83), Слай.
"Прогресс": Флаус – Гоброн, Холл, Мартинс, Маркес (Ферино, 66) – Мутш, Карайер (Торрес, 79) – Тилль, Франсуаза (Бастос, 71), де Алмейда – Карапетян.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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