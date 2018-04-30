"Уфа" минимально обыгрывает "СКА-Хабаровск"

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"Уфа" минимально обыгрывает "СКА-Хабаровск"В матче 28-го тура РФПЛ "Уфа" на своем поле минимально обыграла "СКА-Хабаровск".

"Уфа" - "СКА-Хабаровск" - 1:0

Гол: Сысуев, 3 - 1:0.

"Уфа": Беленов, Недельчару, Никитин, Аликин, Сухов, Пауревич, Салатич, Живоглядов (Обляков, 68), Стоцкий, Сысуев (Кротов, 58), Игбун (Засеев, 90+2).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Черевко, Эдиев, Гришко, Аделейе (Секулски, 64), Наваловски, Савичев (Казанков, 80), Карасев (Федотов, 54), Самсонов, Канунников, Маркович.

Напомним, вчера "Зенит" сыграл вничью с ЦСКА. | soccernews.ru

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