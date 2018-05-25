"Уфа" может подписать бывшего форварда "Интера"

Экс-форвард "Интера", выступающий за "Стяуа", Денис Алибек может стать игроком российской "Уфы".

27-летний игрок уже точно покинет Румынию из-за ссоры с главным тренером "Стяуа" Николае Дикэ.

Россияне смогут купить Алибека за 1,7 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард провел за "Стяуа" 27 матчей, в которых забил три гола и отличился шестью результативными пасами.

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