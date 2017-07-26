"Уфа" может подписать еще нескольких футболистов этим летом
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летнее трансферное окно. По словам функционера, состав команды пополнится новыми игроками.
"В данный момент команда укомплектована, но не исключаю, что состав могут пополнить новые футболисты. Конечно, нам бы хотелось иметь гораздо больше возможностей для трансферов, но сейчас мы довольствуемся тем, что у нас есть", - сказал он.
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