"Уфа" может подписать еще нескольких футболистов этим летом

Теги уфа

"Уфа" может подписать еще нескольких футболистов этим летомГенеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летнее трансферное окно. По словам функционера, состав команды пополнится новыми игроками. 

"В данный момент команда укомплектована, но не исключаю, что состав могут пополнить новые футболисты. Конечно, нам бы хотелось иметь гораздо больше возможностей для трансферов, но сейчас мы довольствуемся тем, что у нас есть", - сказал он.

Читайте: "Уфа" - "Спартак" - 0:0 (обзор) | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 2 6
2 Краснодар 2 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Ахмат 2 6
5 Урал 2 4
6 Уфа 2 4
7 ЦСКА Москва 2 3
8 Анжи 2 3
9 Арсенал Тула 2 3
10 Спартак Москва 2 2
11 Динамо Москва 2 1
12 Ростов 2 1
13 Рубин 2 0
14 Амкар 2 0
15 СКА Хабаровск 2 0
16 Тосно 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов