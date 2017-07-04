"Уфа" может подписать израильского бека

Теги уфахапоэль тель-авив

"Уфа" может подписать израильского бека
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что клуб интересуется защитника "Хапоэля" из Тель-Авива Эди Готлиба.

"Могу подтвердить, что мы давно ведем этого игрока - уже где-то полгода. Интерес есть, идут переговоры, но давайте подождем два-три дня, и всё станет ясно", - приводят слова Газизова российские СМИ.

24-летний Готлиб выступает за "Хапоэль" с 2015 года, провел за клуб 34 матча и забил 5 голов.

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