"Уфа" может подписать защитника ЦСКА

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"Уфа" может подписать защитника ЦСКА

Защитник ЦСКА Никита Чернов этим летом может оказаться в "Уфе", сообщают российские СМИ.

23-летний футболист может перебраться в башкирский клуб и заменить там Данила Кругового, который находится в сфере интересов всё тех же армейцев и "Зенита".

Чернов является воспитанником ЦСКА, за основную команду он дебютировал в сентябре 2014 года, с тех пор провёл 20 матчей.

Центрбек сдавался в аренду "Енисею" и "Уралу". Его контракт с клубом истекает в декабре этого года. Рыночная стоимость игрока - 1,8 миллиона евро.

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