"Уфа" может прекратить существование
Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб может прекратить существование из-за финансовых проблем.
"Клуб может исчезнуть. Нам сказали полгода назад: держитесь сами сколько можете. Разговор был с главой Башкортостана. Сейчас же мы смотрим на республику как сирые убогие дети и просим нам помочь.
Мы не раз говорили, что если нужно уйти, то мы это сделаем. Встанем, чемоданчики соберем и уедем. Но мы не хотим, чтобы дело, которое мы начали 10 лет назад, закончилось неприятным хлопком", — приводит слова Мурзагулова "Спорт-Экспресс".
"Уфа", набрав в 17 турах 16 очков, находится в зоне вылета и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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