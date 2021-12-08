"Уфа" может прекратить существование

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб может прекратить существование из-за финансовых проблем.

"Клуб может исчезнуть. Нам сказали полгода назад: держитесь сами сколько можете. Разговор был с главой Башкортостана. Сейчас же мы смотрим на республику как сирые убогие дети и просим нам помочь.

Мы не раз говорили, что если нужно уйти, то мы это сделаем. Встанем, чемоданчики соберем и уедем. Но мы не хотим, чтобы дело, которое мы начали 10 лет назад, закончилось неприятным хлопком", — приводит слова Мурзагулова "Спорт-Экспресс".

"Уфа", набрав в 17 турах 16 очков, находится в зоне вылета и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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