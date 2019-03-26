"Уфа" может сменить главного тренера

Теги уфадмитрий кириченко

"Уфа" может сменить главного тренера

Главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко близок к увольнению со своего поста, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, клуб рассматривает вариант со сменой наставника и уже составил шорт-лист из специалистов, которые могут возглавить команду до конца сезона.

В сферу интересов "Уфы" входят Сергей Юран, Андрей Кобелев и Евгений Перевертайло.

Кириченко возглавил "горожан" 7 ноября прошлого года. Под его руководством уфимцы провели 7 матчей - одна победа, две ничьи и четыре поражения.

По итогам 20 туров "Уфа" занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

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