"Уфа" на выезде обыграла "Ростов"

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"Уфа" на выезде обыграла "Ростов"

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги "Ростов" на своем поле проиграл "Уфе" со счетом 1:2. В первом тайме счет открыл Деннис Хаджикадунич. Впрочем, во второй половине победу башкирскому клубу принесли голы Даниила Фомина и Вячеслава Кротова.

"Ростов" остался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, "Уфа" по-прежнему занимает шестую позицию.

"Ростов" – "Уфа" - 1:2 (1:0)
Голы: Хаджикадунич, 27 - 1:0, Фомин, 68 (с пенальти) - 1:1, Кротов, 75 - 1:2

"Ростов": Песьяков, Осипенко, Чернов, Хаджикадунич, Байрамян (Логашов, 67), Попов (Глебов, 67), Мамаев, Зайнутдинов, Норманн, Ионов, Шомуродов (Саплинов, 79).

"Уфа": Беленов, Круговой, Табидзе, Сухов (Урунов, 63), Никитин, Фомин, Голубев, Гиоргобиани (Кротов, 62), Алиев, Аликин, Агаларов (Козлов, 62).

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