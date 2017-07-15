"Уфа" на выезде взяла верх над "Тосно"

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"Уфа" на выезде взяла верх над "Тосно"

В рамках первого тура чемпионата России "Уфа" в гостях одержала минимальную победу над "Тосно" благодаря голу Дмитрия Сысуева в середине второго тайма.

"Тосно" – "Уфа" - 0:1

Гол: Сысуев, 65 - 0:1.

"Тосно": Юрченко, Чернов, Кутин (Абазов, 54), Шахов, Дугалич, Галиулин, Карницкий, Кашчелан (Мухаметшин, 86), Мелкадзе, Марков (Нуну Роша, 65), Заболотный.

"Уфа": Беленов, Тумасян, Аликин, Табидзе, Живоглядов, Пауревич, Засеев (Зубарев, 75), Игбоун, Обляков (Сысуев, 64), Сухов, Фатаи (Безденежных, 90).

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