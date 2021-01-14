"Уфа" нацелилась на форварда "Зенита"

"Уфа" проявляет интерес к нападающему "Зенита" Станиславу Крапухину, сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, уфимский клуб намерен подписать футболиста в зимнее трансферное окно. "Зенит" примет решение по игроку после первого учебно-тренировочного сбора.

22-летний Крапухин является воспитанником "Зенита". За первую команду петербургского клуба он провел два матча. В нынешнем сезоне форвард провел 16 матчей в ПФЛ за "Зенит-2" и забил 14 голов.

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